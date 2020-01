Hein Migchelbrink gaat nog eenmaal op pad met The Spitfires (2.0)

Eindelijk kans voor jongeren om in te stromen op woning­markt

11 januari LICHTENVOORDE/ HENGELO - Jongeren tot 30 jaar krijgen dit jaar voorrang op huurwoningen in de Achterhoek. Woningcorporatie ProWonen wijst huizen in onder meer Lichtenvoorde, Hengelo, Ruurlo en Vorden met prioriteit toe aan jongeren, om hen meer kans te geven in te stromen op de woningmarkt.