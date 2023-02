Het kindercarnaval keert terug in Eibergen: ‘Geen schunnige teksten en geen alcohol’

Na drie jaar weer kindercarnaval?

„Ja, we zijn blij op 17 februari weer het kindercarnaval te houden. Vanwege coronaperiode was dat lange tijd niet mogelijk. Nu pakken we het als vanouds op. Dat doen we met drie carnavalsverenigingen: de Waterrrot’n, Bacchus en De Hookers. Dankzij de uitbater van het café Tijink hebben we dit jaar voor het eerst de beschikking over theater ’t Spieker. We mogen de grote zaal gebruiken met de foyer. Een prachtruimte. We kleden die mooi aan.”

Wat mogen de kinderen verwachten?

„De minidansgarde van de Waterrrot’n verzorgt een mooie dansact. Er is een ballonkunstenaar die leuke balloncreaties maakt. En natuurlijk wordt de polonaise gelopen op gezellige carnavalsmuziek. Voor het drinken wordt gezorgd. Er is ranja en wij hebben ook iets lekkers. De inloop is tussen 13.00 en 14.00 uur. Om 14.30 uur beginnen we en het feest duurt tot 16.30 uur. Het plezier staat voorop, we hopen dat de kinderen een leuke middag hebben.”

Er kunnen zelfs prijzen worden gewonnen?

„Zeker weten. Aan de kinderen die het leukst verkleed zijn worden prijzen uitgedeeld. Er zijn drie categorieën: een individuele prijs, voor een groep en voor een duo. Elke vereniging heeft een prinsenpaar. In overleg besluiten zij wie er met de prijzen vandoor gaan.”

Is er een groot verschil met het carnavalsfeest voor volwassenen?

„Het verschil zit vooral in de muziekkeuze. Er worden geen schunnige teksten gedraaid. Verder wordt er geen alcohol geschonken. Hooguit frisdrank. Het feest is georganiseerd voor de toekomst van het carnaval. Het gaat voornamelijk om kinderen in de bassischoolleeftijd. We hopen dat de kinderen het blijven vieren en dat ze komen kijken bij de optocht op zaterdag 18 februari. We hebben reclame gemaakt in Eibergen, Rekken en Haarlo. In de afgelopen edities hebben we 150 tot 200 jeugdige carnavalsvierders gehad. We hopen dit aantal weer te bereiken.”

Volgend jaar weer?

„Natuurlijk, onze organisatie heeft een aantal jaren de beschikking gekregen over ’t Spieker, die mooie locatie. Als alle omstandigheden in orde zijn en zolang de kinderen willen feestvieren blijven wij het kindercarnaval aanbieden.”