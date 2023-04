Het tentenseizoen staat weer in de steigers voor Robbert (31) uit Zeldam

levensloopVoorzitter worden, de gedachte is nooit bij hem opgekomen. Robbert Vehof (31) is, achteraf bekeken, naar deze positie toegegroeid. Natuurlijk was hij, als zoon van Zeldam, altijd op enige manier betrokken bij de Zomerfeesten Wiene Zeldam, want dat is iedereen in deze dubbelbuurtschap, de dochters net zo goed als de zonen.