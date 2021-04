Hobbycrossers balen van verbod: ‘Dit gaat helemaal nergens over’

Jesse Bleumink (18) en Raoul Groot Zevert (20) trappen hun motoren nog eens aan. Zoals wel vaker op zaterdagmiddag crossen ze een uurtje in het rond over de akker achter de boerderij van de oom en tante van Jesse, aan de Baksweg in Beltrum. In het land is een spoor getrokken door de crossbanden en het knettert en dampt een beetje. Maar als je in de rondte kijkt, kunnen anderen hier onmogelijk last van hebben. „Wij hebben nog geen klachten gehad over overlast”, verzekert Jesse.