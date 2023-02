Hof van Twente Triathlon niet meer weg te denken van kalender: inschrijving voor zevende editie geopend

MARKELO - Zwemmen, fietsen en hardlopen. En dat door de fraaie bosrijke omgeving rondom Markelo. Op zondag 4 juni heeft de zevende editie van de Univé Oost Hof van Twente Triathlon weer plaats in en rondom Zwembad De Vijf Heuvels en Openluchttheater Kösterskoele. De inschrijving is inmiddels geopend.

De afstand voor individuele deelnemers is die van een 1/8e triathlon. Dat houdt in dat de deelnemers 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en afsluiten met 5 kilometer hardlopen. Voor teams is er de trio-estafette, waarbij iedere deelnemer een onderdeel voor zijn rekening neemt.

Tijdens de Hof van Twente Triathlon wordt naast een eerste plek in het algemeen klassement ook gestreden om het Hof van Twente Kampioenschap. Iedere inwoner van de Hof van Twente die deelneemt dingt automatisch mee naar deze titel.

Jeugdwedstrijd

Om kinderen en jongeren warm te maken voor de triathlosport is er een Jeugdwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het Jeugdcircuit Overijssel. Doel van dit jeugdcircuit is jeugd op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de triathlonsport. Deelnemers onder de 18 jaar die deelnemen aan één van die jeugdafstanden in Hof van Twente betalen geen inschrijfkosten, enkel de verplichte kosten voor tijdsregistratie en de wedstrijdlicentie van de Nederlandse Triathlonbond.

Vrijwilligers

De organisatie van de Hof van Twente Triathlon is nog op zoek naar vrijwilligers om de wedstrijd in goede banen te leiden. Wie interesse heeft kan zich melden via vrijwilliger@hofvantwentriathlon.nl.

Inschrijven voor de triathlon kan via hofvantwentetriathlon.nl