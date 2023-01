Honderdjarig Rood Zwart speelt in Delden oefenduel tegen FC Twente

Taart voor Wout Brama en Robin Pröpper

Het nieuws werd vrijdagavond bekend gemaakt tijdens het jubileumfeest in de grote tent naast het Noaberhoes. Enkele dagen eerder was daarvoor een speciaal filmpje gemaakt bij de Grolsch Veste in Enschede. Op twee videoschermen was te zien hoe Gerard Baake namens Rood Zwart een taart aanbood aan de spelers Wout Brama en Robin Pröpper. Op hun beurt feliciteerden die de club met het 100-jarig bestaan. Tevens onthulden ze dat FC Twente in voorbereiding op het nieuwe seizoen zal fungeren als tegenstander van Rood Zwart in de jubileumwedstrijd. Een mededeling die door de aanwezigen in de feesttent met luid gejuich werd ontvangen.