Idylle met wilde bloemen in Eibergen maakt plaats voor waterpartij met glooiingen

Oekraïense jeugd maakt in Berkelland kennis met bewegen: ‘Het is superbe­lang­rijk dat deze kinderen blijven sporten’

NEEDE - Sporten en tegelijkertijd de Nederlandse taal leren. Dat is waar kinderen en jongeren uit Oekraïne twee keer in de week mee bezig zijn door middel van sportlessen. „Er is al een groot verschil te merken met het begin van het schooljaar”, aldus Anne Waanders van de Sport Federatie Berkelland.

1 januari