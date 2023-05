In één dag op de fiets naar Antwerpen en 68.000 euro voor KWF, missie van Evan en Bram geslaagd

Terrein van ‘raveparty’ wordt gekraakt en heeft dezelfde eigenaar als Kasteel Keppel

Het terrein in Laag-Keppel waar in de nacht van zaterdag op zondag een ‘raveparty’ plaatsvond, is in handen van de Pallandt van Keppel Stichting. Diezelfde stichting is ook eigenaar van Kasteel Keppel en het bijbehorende landgoed Keppel.