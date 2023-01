Investeren in isolatie, warmtepomp of zonnepanelen? Berkelland betaalt 500 euro mee

Wereld van uitersten in het amateur­voet­bal: ‘De grootste uitdaging is om iedereen scherp te houden’

Voor Rigtersbleek was de eerste seizoenshelft top: de Enschede ploeg won als enige in het regionale amateurvoetbal (zo’n 130 teams in het verspreidingsgebied van deze krant) alle duels. Sportclub Neede had juist een twijfelachtige eer en wacht als enige nog op een zege.

29 december