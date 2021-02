Inwoner van Berkelland in één klap miljonair na winnen van hoofdprijs in Staatsloterij

Dieseltan­kers goedkoop­ste uit in Beek; Doetinchem scoort goed met benzine

29 december BEEK / DOETINCHEM - De Esso Express in het Montferlandse dorp Beek is het goedkoopste tankstation voor diesel in heel Nederland. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van MultiTankcard. De gemiddelde literprijs ligt hier op 1,095 euro. Op dit moment is de landelijke adviesprijs voor diesel 1,34 euro per liter.