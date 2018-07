Jacuzzi voor Jason (10) uit Neede: ‘We zijn totaal overdonderd’

'Goudjak­hals in Ruurlo' blijkt fake en aftrap voor campagne over tekenbeten

1 juli RUURLO - Het bericht dat er een goudjakhals zou zijn gezien in de bossen bij Ruurlo in de Achterhoek blijkt fake te zijn. Dit meldt tv-presentatrice Nicolette van Dam, die het filmpje plaatste, op Instagram. Het fake-filmpje is bedoeld als aftrap van een commerciële campagne van Care Plus, een leverancier van middelen tegen tekenbeten. In de campagne worden mensen gewaarschuwd voor teken.