Jan woont al sinds 1928 aan de grens bij Duitsland: ‘Er is hier een hele hoop gesmokkeld’

Feestvier­ders gaan nog één keer høken in de boerendis­co in Holterhoek

19 oktober EIBERGEN - The Cats, BZN, Herman Brood, Pussycat of Normaal. Ze speelden in De Koeienstal in Holterhoek, dé boerendisco in de jaren 70 en 80. Morgen is er een reünie aan de Vredenseweg.