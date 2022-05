Janique (24) uit Beltrum nieuwe vice-voorzitter landelijke studentenvakbond: ‘A’j wat wil, dan mo’j wat’

Scharenborg gaat zich als vice-voorzitter onder andere bezighouden met politieke contacten. „Om als mens goed en gelukkig te kunnen functioneren in de maatschappij, nu en later, is het cruciaal dat je als student jezelf optimaal kunt ontwikkelen en daar horen investeringen bij”, zegt ze.



Komend jaar is zij daarom regelmatig te vinden bij de Tweede Kamer. „A’j wat wil, dan mo’j wat”, zegt ze in het dialect. ,,Met andere woorden: als je iets wilt, dan kun je erover praten, maar je bereikt meer door er iets aan te doen. Dat is de mentaliteit die ik heb meegekregen vanuit de Achterhoek.”