Journalist of verspreider van smaad? Ex-vriendin Sanderink wil Needenaar laten opsluiten

Van Egten vroeg maandag in kort geding om zogeheten lijfsdwang toe passen als Kamps een in juni 2022 door de rechter in Almelo uitgesproken vonnis blijft negeren. Daarin staat onder meer dat Kamps moet stoppen met het schrijven van beledigende en leugenachtige artikelen over Van Egten. Dit op straffe van het verbeuren van een dwangsom van 1 miljoen euro.