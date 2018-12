Kerstmis is deel van het leven van Needenaar Herbert Leussenkamp geworden

Grote verschil­len in rentes bij sociale leningen voor Achterhoe­kers in armoede

13 december GENDRINGEN/LICHTENVOORDE - Mensen in armoede in Oost Gelre en Oude IJsselstreek gaan minder rente betalen voor ‘sociale leningen’. Per 1 januari worden de rentepercentages in deze gemeentes fors verlaagd. Wordt nu nog maximaal 10,9 procent rente gevraagd bij een lening via de Stadsbank Oost Nederland, dat wordt in Oost Gelre 5 procent en in Oude IJsselstreek 4 procent.