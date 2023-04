Kippen in een caravan? Dat is een kipcaravan, en in Hengevelde staat er eentje

Satudarah-oprichter Michel B. (58) langer vast in groot drugs- en witwason­der­zoek

De vroegere frontman van motorclub Satudarah Michel B. (58) blijft drie maanden langer in voorlopige hechtenis. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch woensdag. De Enschedeër werd opgepakt in een lopend onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezig zou houden met de handel in drugs en het witwassen van geld in Zuid-Nederland.