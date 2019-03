Kirsten uit Neede is Mrs. Global Universe én zwanger van een tweeling

„Niet gek hè, voor een boertje uut Neede!” De 27-jarige Kirsten Lensink-Hauser lacht en laat stralend de glinsterende kroon zien - ‘nee, die is echt niet van plastic’ - de oorkonde, de loeizware beker - ‘ik moest bijbetalen in het vliegtuig’ en diverse sjerps. De Needse schone werd op 25 februari in Singapore gekroond tot Mrs. Global Universe 2019; ze bleek de mooiste dame in de finale met 28 getrouwde vrouwen uit de hele wereld.

Glitter, glamour en aandacht; in Azië leefde Kirsten als een celebrity. Terug in Neede staat ze weer met beide benen op de grond. „Als ik in de Filipijnen had gewoond, had ik nu lintjes mogen knippen, handtekeningen uit moeten delen en had ik nooit meer hoeven te werken”, zegt ze. Maar in het nuchtere Neede herinnert alleen een afgewaaid felicitatiebord in de voortuin aan haar wereldtitel. „Ik ben inmiddels gewoon weer hard aan het werk bij kinderdagverblijf Aventurijn.”