Koningin Máxima brengt in september bezoek aan Beltrum, Toldijk en Doetinchem

updateBELTRUM - Koningin Máxima opent woensdagmiddag 4 september de Groene Mineralen Centrale in Beltrum. Ze brengt deze dag ook een bezoek aan Toldijk en Doetinchem om te praten over artificiële intelligentie.

De centrale in Beltrum is een voorbeeld van kringlooplandbouw in de regio, schrijft het Koninklijk Huis op haar website.

De Groene Mineralen Centrale scheidt de mest en andere reststromen, afkomstig uit de regio, in een kunstmestvervanger, een bodemverbeteraar en schoon water. Het is de eerste centrale van het land waar dit gebeurt. De vloeibare kunstmestvervanger is rijk aan mineralen en wordt door lokale boeren afgenomen. Zij zullen ook gebruikmaken van de bodemverbeteraar.

Na vergisting van de mest wordt ook biogas gewonnen, dat deels door de centrale zelf wordt gebruikt. De centrale is een initiatief van familiebedrijf Groot Zevert Vergisting.

Toldijk en Doetinchem krijgen ook bezoek

Eerder op de dag is koningin Máxima aanwezig bij de lancering van de Nationale AI-cursus Junior op basisschool De Rank in Toldijk. Ze gaat in gesprek met leerlingen van de groepen 7 en 8 over het nut van technologie en van AI (artificiële intelligentie) in het bijzonder. De cursus moet de technologische vaardigheden van kinderen verbeteren en hen enthousiasmeren voor technologie.