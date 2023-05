Kruidenhof viert vierde lustrum komende zaterdag met open huis

MET VIDEO Evan en Bram sfeervol onthaald in Antwerpen: actie voor kankerbe­strij­ding al goed voor dik 67 mille

De actie The road to Antwerpen van de Geesterense kameraden Evan Hilhorst en Bram ten Dolle heeft tot nu toe dik 67 mille opgeleverd voor KWF Kankerbestrijding. De fietsers gingen in de nacht na Koningsdag op weg naar Antwerpen en kwamen vrijdagavond aan op de Grote Markt in de Scheldestad.