Kunsthistoricus Jaap Nijstad vertelt over dieren in beeldende kunst in Borculose synagoge

Metaaldie­ven roven opnieuw graven leeg: politie weet er nauwelijks raad mee

Weer was het raak op een begraafplaats in de grensstreek. Dit keer roofden dieven het metaal van graven leeg van de begraafplaats aan de Margaretendamm in Legden-Asbeck. Volgens de Duitse politie sloegen de metaalrovers toe in de nacht van zaterdag op zondag.