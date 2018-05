‘Laatste getuige’ scheepsramp in WOII Wim Aloserij overleden

Voorman van 10cc kijkt uit naar optreden in ‘Aiburgen’

1 mei EIBERGEN - Het enige nog originele lid van het Engelse 10cc, Graham Gouldman, is benieuwd hoe het optreden van zijn band in het Eibergse Openluchttheater op zaterdag 26 mei zal verlopen. ,,Ik kijk er naar uit om alle bezoekers daar dan te ontmoeten’’, zegt de muzikant in een Facebookbericht van de Eibergse organisatie.