Lekker scheuren op eigen land? Het mag weer in Berkelland! Gemeenteraad schrapt crossverbod

Het crossverbod op eigen terrein was bij de invoering in 2021 al uiterst omstreden. Een poging van het CDA om de nieuwe regel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) toen tegen te houden, wist burgemeester Joost van Oostrum met succes tegen te houden: „Ik verbied het crossen niet en ik pak niemand zijn hobby af. We handhaven niet op individuele crossers.”

Betutteling

Betutteling, vond het CDA. „Ze hebben een oplossing bedacht voor een probleem dat niet bestaat”, vonden ook de hobbycrossers Jesse Bleumink en Raoul Groot Zevert in een interview in deze krant. Drie dagen later na zijn kritiek werd na een ‘klacht over geluidsoverlast’ de crossmotor van Jesse in Beltrum in beslag genomen door de politie. Puur toeval? Daar geloofde niemand meer in.