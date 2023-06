Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in Berkelland en omstreken gedaald

Column De pijn van de club die verhuist: het jonge voetballer­tje fietst zich straks longen uit het lijf

De puzzelstukjes zijn na jaren passen en meten gelegd. Het ging met bloed, zweet en tranen. Want voetbal is emotie. Als er door geld- en ruimtegebrek wordt gesneden in het aantal sportparken in Enschede, dan doet dat pijn. Zeker bij clubs die de verhuisdozen moeten pakken.