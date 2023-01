Lezing in Kulturhus Ruurlo: Komt een vrouw bij de h@cker

Lochemse coalitie zegt wéér ‘nee’ tegen de ‘ja-ja-stic­ker’

Een ja/ja-sticker op brievenbussen die zou moeten leiden tot besparing van enorme stapels papier in de afvalstroom, is in Lochem vooralsnog een brug te ver. Een poging van alle oppositiepartijen om de ja/ja-sticker in die gemeente in te voeren, haalde maandagavond opnieuw niets uit. Het voorstel van de fracties haalde geen meerderheid, doordat de coalitiepartijen tegenstemden.

