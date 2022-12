Lichaam Wico van Leeuwen niet gevonden bij zoektocht met speurhond en ‘prikkers’ in bos bij Haarlo

Zoektocht naar vermiste Wico van Leeuwen gaat door: politie zoekt in vijver in Eibergen

EIBERGEN - De politie zoekt woensdagmiddag in een vijver aan de Borculosestraat in Eibergen naar de vermiste Wico van Leeuwen. De 48-jarige Borculoër werd in mei van dit jaar voor het laatst gezien in Enschede. Dinsdag werd in een woning in Borculo al onderzoek gedaan vanwege de vermissingszaak.

