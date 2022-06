Loonbedrijf uit Eibergen heeft volgens OM lak aan milieu

„Het was één grote bende, op beide terreinen”, stelde de aanklager donderdag voor de rechtbank in Zwolle. Over eerdere dreigingen met dwangsom van de gemeente Berkelland: „De boodschap komt niet aan. Hij vindt het allemaal niet zo erg, want iedereen doet het.” Ze kwam met een eis van 240 uur werkstraf voor de eigenaar en 30.000 euro boete voor het bedrijf, waarvan allebei de helft voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar waarin de ondernemer zich aan alle regels moet houden.



„Dit klopt niet”, was de reactie van de loonwerker, G.J.M.. Hij heeft sinds 1986 een bedrijf, dat zich volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bezig houdt met ‘agrarische activiteiten en grondverzet’. Vanaf begin af aan was hij ook bezig met slopen en afvoeren van sloopmaterialen en hij was eerder in aanraking geweest met de autoriteiten vanwege overtredingen van de milieuvoorschriften