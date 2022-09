Losse Flodders schrijft Festunique-geschiedenis met Bertha 48

De Pluim is als nieuwe prijs bedacht om wagenbouwgroep te waarderen die zich op bijzondere wijze profileert of iets bedenkt wat nog niet eerder is vertoond.

Uitslagen Festunique: grote wagens, vakjury: 1. Losse Flodders, Bertha 48, 2. De Toekomst, Zebrapad, 3. Oet Alle Windstreken, Altijd Prijs, 4. Vikings, Space Monkeys, 5. Lintvelde, Out of the deep, 6. The Rising Hoop, Afdalen, 7. Klunt, Festival Club, 8. Dynamite, Bedreigd, 9. Wielderink, Black Box, 10. De Slinge, Multicolor; grote wagens, publieksprijs: 1. Losse Flodders, Bertha 48, 2. Lintvelde, Out of the deep, 3. Oet Alle Windstreken, Altijd Prijs; jeugdcorso, vakjury: 1. Beach, Puck en Suus, 2. Wespen Busters, Willem, Finn en Flynn, 3. Snelste Ronde, Douwe en Siem, 4. Tijdmachine, Mick en Dex, 5. Bruder Brothers, Tijn, Jidde, Sten en Siem, 6. Boer’n Trots, Mark, Sietse, Wesley en Quint, 7. 3 meeeh, Donny, Wytse en Hidde, 8. Dik Trom, Tygo en Jelte, 9. Legomasters, Jill en Noud, 10.De droogroeiers, Sen en Sim, 11.Teckel op de bal, Stijn, Jurre, Julian en Sven, 12. Stelletje koekebakkers, Catoo en Noortje, 13.Girls Only, Reeva, Milou en Kikki, 14.Uitstervend?!, Tess, Liv en Max; jeugdcorso, panelen: 1. Wij houden van Emoji’s, Juul en Mijke, 2. Kakel de kip, BSO De Belhamel, 3. Regenbooghartje, Yuna en Nikki; ringsteken fiets (heren): 1. Eddie Groot Zevert, 2. Vincent Klein Gunnewiek, 3. Willie Ribbers; ringsteken fiets (dames): 1. Mia Heutinck, 2. Corine Roerdink, 3. Ria Rosing; rRingsteken fiets (jeugd): 1. Jens Roerdink, 2. Wytse Baks, 3. Sietse Franken