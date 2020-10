‘Maatschappij moet worden beschermd’ tegen verslaafde verdachte van mishandelen hulpverleners

‘Het gaat regelmatig mis’

Volgens het Openbaar Ministerie is tbs met voorwaarden de enige passende maatregel. De officier van justitie wees er onder meer op dat eerdere behandelingen niet tot succes hebben geleid. ,,Het gaat, ook de laatste maanden opnieuw regelmatig mis en de verdachte blijft grensoverschrijdend gedrag vertonen. Ter bescherming van de maatschappij en dus ook zijn hulpverleners, is tbs de enige optie.”

Zowel psychiater als psycholoog vinden dat een dergelijke maatregel een te zwaar en te ingrijpend middel is. Ook de reclassering heeft daar twijfels over.

‘Behandeling niet onderbreken’

De advocaat van de verdachte vindt dat zijn cliënt verder moet kunnen gaan met zijn behandeling in de instelling waar hij nu zit. ,,Het is een kwestie van een lange adem waarbij eerst het drugsgebruik eraf moet. Maar hij is gemotiveerd, neemt zijn medicatie trouw en ziet de noodzaak van de behandeling in. Van het grootste belang is volgens mij dat de ingezette behandeling niet wordt onderbroken. In ieder geval geen gevangenisstraf.”