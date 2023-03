Man (20) uit Goor meldt zich nadat hij zichzelf herkent op beelden bij zware mishandeling met glas in Breda

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant van de regionale omroep Omroep Brabant besteedde maandag 6 maart aandacht aan een ernstige mishandeling bij een horecagelegenheid aan de Vismarktstraat in Breda. Nadat de dader in het tv-programma werd getoond, nam de 20-jarige man uit Goor contact op met de omroep.

Zwaar gewond

Bij de ernstige mishandeling op 3 december 2022, kreeg het slachtoffer een glas in zijn gezicht geslagen. Hij liep hierdoor zware verwondingen in zijn gezicht op. Er zat glas in beide ogen, hij had een diepe vleeswond boven zijn wenkbrauw en maar liefst 14 hechtingen. Ook is het zicht in zijn rechteroog nog niet volledig terug.