Man smeert modder op kentekenplaat en wil politie niet vertellen waarom

De regenboog­vlag wappert op het Marianum: ‘We streven ernaar dat leerlingen zich veilig voelen’

14 december GROENLO-LICHTENVOORDE- Ze zijn jong, ze zijn anders geaard, ze zijn scholier, ze zijn Achterhoeker en op Paarse Vrijdag benadrukken ze hun specifieke seksuele geaardheid (homo, lesbiënne of iets anders) met iets paars: een jas, sjaal, rugzak. Voor het Marianum in Groenlo (maar ook in Lichtenvoorde) was dat paars vrijdagochtend goed zichtbaar. En aan het begin van de grote pauze ging op hun school de regenboogvlag in top.