Marjolein Bastin kreeg Erik Wessels weer aan het schilderen

EIBERGEN - Als kind tekende Erik Wessels al veel, maar er zijn brood mee verdienen, dat zag hij niet zo. Hij koos voor de elektrotechniek, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nu schildert hij voor zijn plezier. Zijn werk is momenteel te zien in de Huve in Eibergen.

Het was tijdens een documentaire op tv over Marjolein Bastin dat Erik Wessels weer geraakt werd door het schilderen. Met name hoe ze werkt, bezig is om de natuur te vangen op schilderijen en de sfeer die de kunstenares daarmee schept. Niet dat hij hetzelfde wilde. „Zij werkt met aquarel en vooral illustratief, maar ik wilde meer realistisch”, vertelt de 53-jarige Ruurloër. Die wel net als Bastin zijn inspiratie uit de natuur haalt, maar dan vooral heel gedetailleerd vogels en wilde dieren schildert.

Voorbeeld

Wessels gebruikt foto’s als voorbeeld. De ene keer gemaakt door een semi-professioneel fotograaf, de andere keer schiet hij zelf een plaat in de natuur. „Dat zie ik bijvoorbeeld een mooie tak en die gebruik ik dan als basis. Dan maak ik er bijvoorbeeld een compositie van met vogels.” Regelmatig vraagt hij aan mensen die dichtbij hem staan wat ze ervan vinden. Prima als iemand het een keer wat minder vindt, want: „Ik hou van opbouwende kritiek, daar kan ik meer mee dan wanneer iemand alleen maar zegt dat het mooi is.” Dat is ook een van de redenen, dat hij vooral met acrylverf werkt. „Dat is makkelijker over te schilderen dan waterverf”, zegt hij met een lach.

Canada

Op gezette tijden zoekt hij contact met andere kunstenaars en soms gaat hij daarin best ver. Zo ging hij in 2019 naar Canada, om een masterclass te volgen bij wildlifeschilder Robert Bateman, net als Rien Poortvliet een van zijn grote voorbeelden. „Hij woont in British Colombia, een fantastische omgeving met ongerepte bossen met wilde dieren als beren, lynxen en wolven. Heel inspirerend en een geweldige ervaring. Ik kan gerust zeggen dat dat tot nu toe het hoogtepunt in mijn schilderscarrière is.”

Sprekende blik

Het liefst werkt Wessels met acrylverf, hoewel ook waterverven als gouache en aquarel af en toe op zijn schilderspalet zitten. „Die vind ik iets moeilijker om mee te werken, omdat het resultaat niet makkelijk te veranderen is.” Als ondergrond gebruikt hij doorgaans canvas en af en toe panelen of papier. Bij het schilderen van dieren probeert hij vooral de sprekende blik in hun ogen zo natuurgetrouw weer te geven. Het resultaat is nog tot eind maart in de Huve te zien.