Marter die Achterhoek in het donker zette naar museum

Ongeveer 11.000 huishouden in de gemeenten Oost Gelre, Bronckhorst en Berkelland hadden daardoor vanaf 05.48 uur geen stroom . Maar niet alleen bij deze Achterhoekers ging het licht uit, ook bij de marter zelf: het dier werd geëlektrocuteerd. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam neemt de marter nu op in de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal . Hierin zijn ook andere dieren opgenomen die grote storingen veroorzaakten, zoals een marter die de grootste machine ter wereld stillegde, de marter die ruim 20.000 huishoudens in Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen in het donker zette en de zogeheten ‘Verduisterduif’ die de straatverlichting in een groot deel van Friesland en op Ameland en Terschelling uitschakelde. Ook de Achterhoekse marter heeft een tot de verbeelding sprekende naam gekregen en is inmiddels ‘Hoogspanningsmarter’ gedoopt. Het dier ligt nu in de diepvries bij het Rotterdamse museum, dat de marter dinsdagmiddag al heeft veiliggesteld met dank aan netbeheerder Liander en onderhouds- en monteursbedrijf Qirion.

Marter op slag dood

Conservator Bram Langeveld zag dat de vacht van de marter grotendeels was weg geschroeid door de enorme hitte. Ook heeft het dier een verkrampte houding in de poten, verkoolde nagels en tot stoppeltjes gereduceerde snorharen. Van de punt van de staart is zelfs alle vacht verdwenen. De hitte die vrijkwam bij de kortsluiting die het dier veroorzaakte was intens: de massieve stalen bouten waarmee de transformatoren bevestigd waren zijn zelfs gesmolten.



Maar de marter heeft hier volgens het museum weinig van meegekregen: het dier moet op slag dood zijn geweest.



Museumdirecteur Kees Moeliker is blij met de aanwinst: ,,Dit is alweer een triest maar treffend voorbeeld van de botsing tussen mens en dier. Zelfs in de 21ste eeuw herinnert zo’n ongelukkige steenmarter dat we nog altijd rekening moeten houden met de wilde diersoorten om ons heen.”



De marter wordt later onderzocht en geprepareerd en krijgt na heropening van het museum een plek in de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal.