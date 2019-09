Máxima opent mestvergister in de Achterhoek: ‘ze heeft zich voor een karretje laten spannen’

BELTRUM - Koningin Máxima opent woensdag een nieuwe mestvergister in Beltrum. Ooit was mest een levenselixer. Tegenwoordig staat mest alleen nog maar bekend als een vieze berg giftige chemicaliën die slecht zijn voor het milieu. Behalve in de Achterhoek.