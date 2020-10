Meer straf voor stomdronken Slowaak die 88-jarige fietser bijna doodreed

Op 21 april vorig jaar reed de verdachte op de Geesterseweg richting Gelselaar. In een flauwe bocht haalde hij twee fietsers in en daarbij botste hij tegen het mannelijke slachtoffer. Na het ongeval reed de verdachte door. Getuigen vertelden tegen de politie dat de man rond de 100 kilometer per uur reed. Ruim een uur na de botsing werd hij thuis door de politie opgehaald.



Uit onderzoek bleek dat de verdachte, die geen rijbewijs had, veel te hard reed en zwaar onder invloed was. Tijdens de zitting vertelde de verdachte dat hij na het incident thuis direct een fles bier en cognac had gedronken. Dat zou het hoge alcoholpercentage verklaren. De rechtbank gelooft dat niet en gaat ervan uit dat de man in de uren voordat hij in de auto stapte ook alcohol heeft gedronken.