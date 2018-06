Megaboer uitgekocht om bouw varkensstal Beltrum te voorkomen

Onterecht

Wat is er aan de hand? Varkenshouder Gerard van de Lagemaat uit Lunteren wil aan de Grolseweg 19 een megavarkensstal vestigen, waar in drie verdiepingen ruimte moet komen voor 5.600 varkens. Burgemeester en wethouders van Berkelland verleenden in 2014 onterecht een vergunning voor de uitbreiding. Verantwoordelijk CDA-wethouder Leo Scharenborg had hiervoor de gemeenteraad moeten consulteren, maar liet dat na. De kwestie leidde in 2015 tot het aftreden van Scharenborg.