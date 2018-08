Melchers bij omstreden werkbezoek: Ik ben strijdlustig

Kees van Baak, vice-voorzitter van Provinciale Staten, zei het te betreuren dat het bezoek aan het museum door de boycot van de drie fracties voor commotie zorgde. ,,We wilden het jaar a-politiek beginnen, met een informele bijeenkomst. Dit heeft nu zijn eigen dynamiek gekregen en dat is buitengewoon vervelend.’’



Andere partijen vinden dat de SP, die de boycot in gang zette, te laat met bezwaren tegen Melchers is gekomen. In een vergadering met fractievoorzitters in mei werd het bezoek besproken. SP-fractieleider Peter de Vos stelde daarin wel een alternatieve bestemming voor, maar maakte volgens zijn collega's niet duidelijk dat de SP problemen met Melchers had. De andere partijen delen die bezwaren niet. Harold Zoet (CDA) wijst erop dat het museum in Ruurlo vorig jaar werd geopend door een lid van het Koninklijk Huis, mr. Pieter van Vollenhove.