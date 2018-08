Melchers wil van veroordeling af

Melchers' toenmalige bedrijf Melchemie werd in dat jaar door de rechter in Arnhem veroordeeld tot een geldboete van 100.000 gulden (45.000 euro). De rechter achtte bewezen dat het bedrijf chemische stoffen aan Irak had geleverd die gebruikt konden voor de fabricage van chemische gassen. Melchemie stelde dat het ging om bestrijdingsmiddelen voor de landbouw, die bovendien later teruggehaald werden.



De zaak kwam onlangs weer in het nieuws, toen het Amerikaanse advocatenkantoor MM Law aankondigde dat het schadevergoeding gaat eisen van bedrijven die in de jaren tachtig chemische middelen hebben geleverd aan Saddam. Het kantoor doet dit namens slachtoffers en nabestaanden van een gifgasaanval op Koerden. Door chemische aanvallen van het regime van Saddam vielen duizenden slachtoffers. MM Law heeft tal van Europese bedrijven op de korrel, waaronder ook Melchemie, dat inmiddels Melspring heet.



Naar aanleiding van dat bericht vroeg Melchers Knoops de zaak te onderzoeken. De advocaat schrijft dat hij daarbij tot de conclusie is gekomen is dat Melchers niet in verband gebracht kan worden met de gifgasaanval op de Koerden. Hij schrijft dat Melchers noch het bedrijf formeel in kennis zijn gesteld van de claim van MM Law.