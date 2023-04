Met ‘Beuzels voetveer’ wandel je in Bentelo zo de Hagmolenbeek over

met video Omslag bij kampeergi­gant Obelink: duizenden zonnepane­len op het dak en geen directeur meer

Kampeergigant Obelink in Winterswijk is aan een enorme omslag bezig. Op personeelsgebied, met de verkoop van kampeerspullen via internet én qua duurzaamheid: er komen 6400 zonnepanelen op het dak en er wordt een innovatieve dozenvouwmachine in gebruik genomen.