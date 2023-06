Mike te Wierik (31) uit Hengevelde over zijn beroerdste seizoen ooit: ‘Twee clubs en allebei gedegradeerd. Erger kan toch bijna niet?’

Kan het ooit erger worden dan dit seizoen? „Nee, het was verschrikkelijk.” Mike te Wierik (31) uit Hengevelde speelde dit voetbaljaar bij FC Groningen en FC Emmen. Beide clubs degradeerden uit de eredivisie. De verdediger kan het amper bevatten: hij gaat de eerste divisie in. Of dient er zich wat anders aan?