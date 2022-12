‘Mooiste boerderij van Achterhoek’ voorlopig gered van slopershamer: gemeente onderzoekt monumentenstatus

Onderzoek

Al ruim 6 eeuwen

De boerderij werd dit jaar gekozen tot mooiste boerderij in de Achterhoek. Het perceel aan de Wiersseweg wordt al in 1494 genoemd in het schattingsregister van het kwartier Zutphen. In 1650 wordt het als bezit vermeld van het geslacht Van Heeckeren en blijft in bezit van deze familie tot in het begin van de 20e eeuw. Het erfgoed is vanaf 1650 bewoond door diverse generaties van de families Hiddink, Hilferink en Kerkwijk.