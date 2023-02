Motie over dure rekenmachines aangenomen: ‘Het is een veelkoppig probleem’

Toch plaatst Van Gijssel wel direct een scherpe kanttekening: ,,Nu komt het erop aan dat de minister het uitvoert, dat moeten we scherp in de gaten houden.’’ Hij heeft de uitslag van de stemming ‘met grote tevredenheid’ gevolgd. ,,Maar het is een veelkoppig probleem.’’

Van de grafische rekenmachines komt vrijwel jaarlijks een nieuwe versie op de markt, die vaak verplicht wordt gesteld bij tentamens. Ze kosten al snel 110 euro per stuk. Een dure grap voor voor ouders dus, die volgens Van Gijssel vooral de kas van de fabrikant spekt. In een luchtige brief aan de Tweede Kamer deelde hij zijn ongenoegen.

Vingers wijzen

Hij vreest vooral dat er weer door de verantwoordelijken naar elkaar zal worden gewezen. ,,Dat moeten we doorbreken’’, stelt hij. ,,Iedereen verschuilt zich.’’ Hij hoopt vooral dat hiermee ook een tweedehands markt tot stand komt. Die is er nauwelijks, legt hij uit, omdat de eisen constant veranderen. ,,We moeten naar een systeem toe waarin het doosje nog maar een fractie kost van wat het nu is.’’

Of hij niet bang is daarmee de toorn van de rekenmachinereuzen over zich af te roepen? ,,Haha, nee hoor. Ik ben niet bang aangelegd.’’ Hoewel Van Gijssel wat terughoudend is omdat hij het eerst moet zien gebeuren, is hij blij dat de Kamer de rekenmachinemotie heeft aangenomen. ,,Ik drink er vanavond een borrel op!’’

Unaniem

Dat leidde vorige week tot de motie van de twee Kamerleden, waarin zij stellen dat ‘ouders onnodig en fors op kosten worden gejaagd’. Peters en Kwint verzoeken de regering om te onderzoeken ‘hoe geregeld kan worden dat de eisen aan grafische rekenmachines voor langere tijd vastgesteld kunnen worden.’

De motie van SP-er Kwint en CDA-Kamerlid Peters werd deze dinsdagmiddag in stemming gebracht in de Tweede Kamer. Alle fracties stemden voor. De motie is unaniem aangenomen.

Lokale politiek

Van Gijssel is inmiddels CDA-wethouder in zijn gemeente Berkelland. ,,Ik kreeg veel leuke reacties toen mijn brief aan de Tweede Kamer landelijk in het nieuws kwam. Dat doe je goed, zeiden veel mensen. Dat heeft er mede toe geleid dat ik in de lokale politiek ben gestapt.’’