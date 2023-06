Motorrijder scheurt met 299 km/u over oude N18 en plaatst beelden online

Bert (72) kent alle hotspots van Haaksber­gen: ‘Terug naar het Westen? Dat zou een straf zijn’

Haaksbergen heeft veel moois en vermaak voor een weekendje weg, dagje uit of gewoon fietstochtje in de aanbieding. Sinds kort ligt de info over al die bekoorlijkheden uitgestald bij het Toeristisch Informatiepunt - zeg maar VVV - in De Kappen. „Hier kunnen we gasten perfect ontvangen.”