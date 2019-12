Muur stort in bij sloopwerkzaamheden in Borculo, man zwaargewond

Bourgondi­sche Achterhoe­ker is al jaren te zwaar

28 november DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Meer dan de helft van de Achterhoekers is al jaren te zwaar. In vrijwel alle gemeenten in deze regio ligt het percentage van mensen met overgewicht boven de 50 procent. Oude IJsselstreek is met 59 procent koploper. Oost Gelre scoort het laagst met 50 procent.