‘Na 50 jaar bakken is het mooi geweest’: Eibergse bakker Marcel Weeink doet de oven uit

Tamara is opgelucht: het spoorloos verdwenen bankje is weer terug in het Noordijker­veld

Help ons bankje is gestolen! De noodkreet van Tamara van de Vooren in deze krant over het verdwijnen van haar favoriete plek met uitzicht op het natuurgebied Noordijkerveld heeft effect gehad: haar zitplaats is terug.