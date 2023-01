Na faillissement Bill’s Bar begon Irma Rouweler opnieuw: ‘De horeca is mij op het lijf geschreven’

Familietradities

Het was logisch dat de Markelose Irma de horeca in ging. Haar ouders hadden immers een cafetaria en later het café, restaurant en de discotheek Bill’s Bar. Dat in de bedrijven een naam uit de familie terugkomt, dat is een ongeschreven regel. Het cafetaria van haar ouders heette Vero. „Van Velderman en Rouweler”, zegt Irma. Haar vader werd Bill genoemd. „Omdat hij goed kon wielrennen. Daarom heette het latere bedrijf van mijn ouders Bill’s Bar.” Haar café-restaurant in Diepenheim heeft ze daarom naar zichzelf vernoemd: Irma’s. Maar de firmanaam is RoxBrit, een combinatie van de namen van haar dochters.