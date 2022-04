Na gedwongen ontslag runt Marc uit Eibergen nu een knalgele foodtruck: ‘Mijn hele gezin staat achter me’

Op een mooie lentedag in maart staat er op een oprit in Eibergen drie man sterk met verfrollers in de hand. Langzaam verandert de onopvallende, oceaanblauwe bus in een knalgele blikvanger. Voorbijgangers beginnen te toeteren of steken hun duim in de lucht. Marc kan sinds dat moment geen boodschappen meer doen zonder dat buurtgenoten proberen te achterhalen wat er schuilgaat achter de klep van de voormalige paardentrailer die tegenwoordig luistert naar de naam Het Bakblikje.