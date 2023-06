Na jarenlange overlast van arbeidsmigranten pakt S. (33) uit Goor zijn buks en richt ’m op agenten

„Er is al een hele tijd gedoe”, zegt S. vrijdag tegen rechter Esther Bos. „Ik was die ochtend al wel drie of vier keer buiten geweest om te klagen. En toen ben ik met de buks naar buiten gelopen.” Volgens S. had hij geen idee dat hij te maken had met politiemensen en een ambtenaar van de gemeente. „Dat had ik pas later in de gaten, toen ze me kwamen halen.”