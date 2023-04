Na vijftien jaar terug in Diepenheim: 'Ik kwam Jochem Myjer tegen op de oncologie’

Kuipers & Kuipers Geen ‘easy going’ allemans­vriend, maar toch: oranje boven!

Witte wijn, rosé en rode wijn, deze soorten kent natuurlijk iedere wijnliefhebber. Maar heb je wel eens gehoord van Orange Wine? Een nieuwe trend in de wijnwereld, althans dat zou je denken. Deze wijn is al duizenden jaren wereldberoemd in landen als Georgië en Slovenië. De laatste jaren wordt hij in West-Europa ook enthousiast omarmd en steeds meer wijnmakers experimenteren met deze toffe wijn.