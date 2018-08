'Naam Achterhoek komt niet van dominee Sluiter'

Dominee Willem Sluiter is niet de naamgever van de Achterhoek. Tussen de 350 jaar oude dichtregels waarin die ‘achter-hoek’ zijn genoemd en de streek zelf, zit geen verband. Pas in de 19de eeuw dook de naam Achterhoek op, zonder dat ze aan de dichtende dominee werden toegeschreven. Dat is pas in de loop van de 20ste eeuw gebeurd. En door ze steeds te herhalen zijn de 17de eeuwse dichtregels een ‘marketingtool’ geworden.