Needenaar twee jaar de cel in voor ontucht met vijf meisjes (13, 14,15)

De rechtbank in Zutphen legde hem die straf eerder dit jaar ook al op, na een strafeis van vier jaar en tbs met voorwaarden. Hij moest zich gedurende een proeftijd van drie jaar onder behandeling stellen en kwam onder toezicht van de reclassering.



De Needenaar ging in hoger beroep wat betreft ontucht met een 14-jarig meisje toen hij zelf nog 17 jaar was. Dat was in de nacht van oud en nieuw 2016-2017. Zij was zo bedwelmd dat ze zich er niets van kon herinneren. Hij vertelde het haar later. Het gerechtshof in Arnhem dat het hoger beroep behandelde oordeelde deze week dat er geen reden is haar niet te geloven.



Volgens de moeder van een van de slachtoffers werd haar dochter verkracht op haar 14e verjaardag.